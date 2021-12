Real Madrid-coach Carlo Ancelotti: “Eden Hazard is terug”

LEES OOK. Eden Hazard ligt on-Hazards aan de basis van beslissende goal

De Italiaanse coach prees de prestatie van Hazard. “Het klopt dat ik twijfelde of hij het fysiek aankon, maar hij heeft goed gespeeld en ervoor gestreden. Hij probeerde dingen”, zei Ancelotti volgens verschillende Spaanse media. “Spelers als Hazard en Vinicius begrijpen goed wat een team moet doen op aanvallend en verdedigend vlak.”

De Rode Duivel stond voor de tweede wedstrijd op rij in de basis. Hazard werd na 86 minuten naar de kant gehaald voor Peter Gonzalez. Afgelopen weekend maakte hij tegen Cadiz voor het eerst in meer dan twee jaar de 90 minuten vol voor de Koninklijke. Het was toen zijn eerste basisplaats in bijna drie maanden.

Met één wedstrijd meer op de teller heeft leider Real in La Liga nu een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger FC Sevilla.