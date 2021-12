Hamont-Achel annuleert nieuwjaarsborrel voor bevolking

De stad Hamont-Achel annuleert voor het tweede jaar op rij haar traditionele nieuwjaarsborrel in januari. Het stadsbestuur hoopt in het voorjaar een alternatief te organiseren.

“Om samen met de inwoners van Hamont-Achel te klinken op het nieuwe jaar stond er naar jaarlijkse gewoonte een nieuwjaarsborrel gepland in januari. Helaas is het voor het tweede jaar op rij niet mogelijk om deze samenkomst te laten plaatsvinden”, deelt de stad mee. “We nemen deze beslissing omwille van de aanhoudende coronapandemie. Het stadsbestuur bekijkt een alternatieve drink. Vermoedelijk zal deze georganiseerd worden in het voorjaar van 2022, wanneer de coronacijfers gunstiger zijn.”