James Franco bekent dat hij sliep met zijn studentes, maar wijt het aan “seksverslaving”

“Ja, ik heb geslapen met enkele van mijn studentes. En dat was verkeerd”, zo zegt Franco in een pas verschenen aflevering van The Jess Cagle podcast. “Ik dacht toen: het was met wederzijdse toestemming, dus het was oké. Maar eigenlijk had ik sowieso geen seks mogelijk hebben met mijn studentes. Ik was toen niet helder in mijn hoofd.”

In 2018 werd de 43-jarige acteur, onder meer bekend van de films ‘127 hours’ en de meest recente ‘Planet of the apes’-films, door vijf vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een jaar later begonnen twee vrouwen een burgerlijke rechtszaak tegen Franco. Eerder dit jaar stemde Franco in met een minnelijke schikking, waarbij hij 2,2 miljoen dollar zou betalen aan de twee vrouwen.

Nu heeft de acteur ook voor het eerst publiekelijk toegegeven dat hij met enkele studentes aan zijn toneelschool (die intussen werd opgedoekt) heeft geslapen. Volgens hem was dat te wijten aan een seksverslaving die hij ontwikkelde nadat hij afgekickt was van alcohol. “Seks was zo’n krachtige drug. Ik ben er twintig jaar lang aan verslaafd geweest. Het verraderlijke is dat ik al die tijd van de alcohol ben gebleven.”

Tijdens het podcast-interview gaf Franco nog mee dat hij sinds 2016 werkt aan zijn verslaving en dat hij op dat vlak “al veel werk had verzet”. “De beschuldigingen hebben me echt veranderd. Ik wilde niemand pijn doen.”