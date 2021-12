Ex-Miss België Celine Van Ouytsel breekt elleboog tijdens opnames: “Arm meegesleurd in draaiende machine”

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. “Mijn arm is tijdens opnames meegesleurd in een draaiende machine en omgeplooid”, zo schreef Van Ouytsel dinsdag op haar Instagram Stories. “Elleboog lelijk gebroken, morgen onder het mes.”

Die operatie vond plaats in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. “Komt allemaal wel weer goed. Fijne feestdagen.”