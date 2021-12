Wanneer een speler die 2 punten scoort met alle aandacht gaat lopen in de NBA

Jaylen Brown, Jayson Tatum en Robert Williams III hebben de Boston Celtics woensdag een 111-101 zege bezorgd tegen Cleveland in de NBA. Maar vooral de 40-jarige Joe Johnson, die zijn rentree maakte, ging met de aandacht lopen.

Brown gooide 34 punten door de korf, Tatum voegde daar 18 punten aan toe. Robert Williams III was goed voor 21 punten en 11 rebounds.

Aangezien de Celtics zeven spelers missen vanwege de coronaprotocollen, deden ze beroep op Joe Johnson, die 17 NBA-seizoenen op de teller heeft maar pas voor het eerst sinds 2018 opnieuw in de competitie aantrad. Johnsen, zevenvoudig All-Star, ondertekende een contract van tien dagen. Ook de 34-jarige C.J. Miles kreeg zo’n contract.

Johnson en Miles stonden elk twee minuten op het parket. Eerstgenoemde maakte twee punten.

Dankzij de zege klom Boston naar de achtste plaats in de Eastern Conference. Cleveland is terug te vinden op de vierde stek.

Verder versloeg titelverdediger Milwaukee Houston met 126-106. Jrue Holiday lukte 24 punten en 10 assists, Khris Middleton maakte 23 punten. Door de COVID-19-protocollen ontbrak de Griekse superster Giannis Antetokounmpo.

De Bucks staan nu op de derde plaats in de Eastern Conference. Houston is de rode lantaarn in het Westen.

© AFP

Rose is minstens twee maanden out

Derrick Rose, spelmaker bij de New York Knicks, is geopereerd aan zijn rechterenkel. Hij zal zeker twee maanden buiten strijd zijn. Dat heeft de NBA-club donderdag bekendgemaakt.

“Derrick Rose is vandaag met succes geopereerd aan zijn rechterenkel”, tweette de New Yorkse club. “Binnen acht weken wordt zijn toestand opnieuw geëvalueerd.”

De carrière van de 33-jarige Rose, in 2011 MVP van het reguliere NBA-seizoen, wordt geplaagd door een hele reeks blessures, vooral aan de knieën. Dit seizoen wordt hij als zesde man gebruikt bij de Knicks, Rose is tot dusver goed voor een wedstrijdgemiddelde van 12 punten, 4 assists en 3 rebounds.

Uitslagen:

Atlanta - Orlando 98 - 104

Boston - Cleveland 111 - 101

Sacramento - LA Clippers 89 - 105

Milwaukee - Houston 126 - 106

Oklahoma City - Denver 108 - 94

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 70,0 30 21 9

2. Chicago 65,5 29 19 10

3. Milwaukee 60,6 33 20 13

4. Cleveland 59,4 32 19 13

5. Miami 59,4 32 19 13

6. Philadelphia 51,6 31 16 15

7. Washington 51,6 31 16 15

8. Boston 50,0 32 16 16

9. Charlotte 48,5 33 16 17

10. Toronto 48,3 29 14 15

11. Atlanta 46,7 30 14 16

12. New York 45,2 31 14 17

13. Indiana 40,6 32 13 19

14. Orlando 21,9 32 7 25

15. Detroit 16,7 30 5 25

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 83,3 30 25 5

2. Golden State 80,6 31 25 6

3. Utah 70,0 30 21 9

4. Memphis 59,4 32 19 13

5. LA Clippers 53,1 32 17 15

6. LA Lakers 50,0 32 16 16

7. Denver 50,0 30 15 15

8. Dallas 50,0 30 15 15

9. Minnesota 48,4 31 15 16

10. Portland 40,6 32 13 19

11. San Antonio 40,0 30 12 18

12. Sacramento 39,4 33 13 20

13. Oklahoma City 36,7 30 11 19

14. New Orleans 34,4 32 11 21

15. Houston 31,3 32 10 22