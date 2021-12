Eden Hazard voor tweede keer op rij in de basis bij Real Madrid, ligt on-Hazards aan de basis van beslissende goal

Het is ver gekomen dat twee basisplaatsen op rij een heuglijk nieuwsitem vormen over Eden Hazard, maar anno 2021 is dat wel de realiteit. Hazard stond tegen Athletic Bilbao (1-2-zege) net als zondag tegen Cádiz aan de aftrap en zou 86 minuten tussen de lijnen blijven. Vóór Cádiz had Real Madrid vijftien partijen op rij gespeeld waarin Hazard níet in de basis stond. Het reeksje zit er voorlopig op, want Real komt pas op 2 januari weer in actie.

Zijn plotse opleving heeft Hazard enerzijds te danken aan een blessure- en Covidgolf bij de Koninklijke, die vooral de rechterflank treft. Anderzijds bewijst het dat de aanhoudende fysieke problemen van Hazard (voorlopig) van de baan lijken. De tijd dat Hazard op zijn beste positie wordt uitgespeeld is echter voorbij. Hij moest depanneren op de rechtsbuiten. Zijn prestatie was degelijk te noemen en hij lag zelfs aan de basis van de vroege tweede treffer van Benzema na zeven minuten.

On-Hazards: een tegenstander verslikte zich in een slechte bal van hem, die belandde zo bij Benzema en de Fransman maakte de tweede van de avond die pas was begonnen. Benzema zit intussen aan 401 goals in zijn carrière. Eén Fransman doet beter: Thierry Henry scoorde 411 goals. Nog in de eerste tien minuten scoorde Bilbao tegen en dat was de eindstand.

“Hazard is terug”, aldus trainer Carlo Ancelotti na de match. “Hij had twijfels over zijn fysieke toestand er waren ook andere problemen, maar vandaag speelde hij een betere wedstrijd.”