Max Verstappen voor tweede keer Sportman van het Jaar in Nederland, Sifan Hassan wint bij de vrouwen

Max Verstappen is woensdag voor de tweede keer uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in Nederland. De wereldkampioen in de Formule 1 kreeg in de verkiezing de voorkeur boven twee olympisch kampioenen, baanwielrenner Harrie Lavreysen en BMX’er Niek Kimmann. Verstappen (24) werd op het Sportgala van 2016 ook al gekozen tot Sportman van het Jaar.

Net als vijf jaar geleden ontbrak Verstappen tijdens het Sportgala, dat vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm werd gehouden. Zijn vader Jos nam de Jaap Eden-award in ontvangst. Alleen enkele genomineerden en sportprominenten waren aanwezig in de Lichtfabriek in Haarlem. De 24-jarige Lavreysen, die in Tokio olympisch goud pakte op de sprint en de teamsprint en ook nog brons veroverde op keirin, zat net als BMX-kampioen Kimmann (25) wel in de zaal.

Verstappen werd ruim een week geleden de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. De coureur van Red Bull besliste de titelstrijd met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de laatste ronde van de laatste race.

© AP

Atlete Sifan Hassan werd even voordien voor het tweede jaar op rij verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 28-jarige Hassan veroverde afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. In de verkiezing van Sportvrouw van het Jaar kreeg ze de voorkeur boven wielrenster Annemiek van Vleuten en shorttrackster Suzanne Schulting.