GEMEENTERAAD. Geen bijkomend PFOS-onderzoek in Herk-de-Stad, wel infocampagne

Herk-de-Stad

PFOS Melsterbeek: Herk-de-Stad gaat geen bijkomend onderzoek doen naar de aanwezigheid van PFOS in en om de Melsterbeek. Dat heeft het schepencollege geantwoord op vragen van de oppositiepartijen N-VA en Groen. De stad gaat wel info geven via het infoblad en bewoners/bedrijven in de buurt aanschrijven.

Onderzoek van 2016 door de Universiteit Antwerpen toonde aan dat hoogste concentratie van PFOS niet aan de M3-site in Zwijndrecht werd geregistreerd, maar wel in de Melsterbeek in Herk-De-Stad. De vervuiling is vermoedelijk afkomstig van het bedrijf Tenneco in Sint-Truiden.

“Recente metingen leren dat de PFOS-waarden nu wel lager liggen, maar dat ze toch nog steeds de norm overschrijden”, legt N-VA-fractieleider Karolien Grosemans uit. “Bovendien durven onderzoekers van de UAntwerpen nog niet spreken van een dalende trend. Om hier echt een uitspraak over te kunnen doen is het nodig om metingen over minstens tien jaar te bekijken. Bijkomend onderzoek is dan ook nodig.”

Ook Groen-fractieleider Gunter De Ryck is bezorgd: “De Vlaamse minister voor Leefmilieu heeft in het antwoord op een schriftelijke parlementaire vraag ook laten weten dat ze adviseert om het water uit de Melsterbeek niet te gebruiken om vee te drenken. Of dit water geschikt is om velden en boomgaarden te bevloeien is nog steeds niet duidelijk. Heeft de stad hierover al advies gegeven?”

Volgens schepen van Leefmilieu Guido Ector (Vooruit) is het niet aan Herk-de-Stad om bijkomend onderzoek te doen. “De Melsterbeek ontspringt in Gingelom en stroomt door andere gemeenten naar Herk-de-Stad. Het is dus geen zaak van Herk-de-Stad alleen. De Vlaamse Milieumaatschappij is het gepaste orgaan om bijkomend onderzoek te doen.” De meerderheid verwerpt dan ook het voorstel van N-VA om bijkomend onderzoek te doen. De stad gaat de inwoners wel over PFOS informeren via 3540, het officiële infoblad van de stad. Het bestuur gaat ook bewoners en bedrijven in de buurt van de Melsterbeek een brief schrijven met de stand van zaken en de mogelijke gevolgen van PFOS.

Schade dijkbreuk Gete: De meerderheid van Vooruit, CD&V en Open Vld gaat bij de verzekeringsmaatschappij van de stad geen aangifte doen van de schade aan de plantages, akkers en weilanden van landbouwers na de kunstmatige bres in de Gete in juli 2021. Het bestuur verwerpt het voorstel van de N-VA-oppositie daarover. “Die schade wordt niet vergoed door een brandverzekering en ook niet door het Vlaams Rampenfonds of een Brede Weersverzekering, net omdat het hier om een kunstmatige overstroming gaat”, legt N-VA-fractieleider Karolien Grosemans uit. “Aangezien ook het Herkse gemeentebestuur betrokken was bij de beslissing om een kunstmatige bres te slaan, zou het aangeven van de veroorzaakte schade bij de verzekeraar echt een ondersteunend signaal kunnen bieden.” Burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) houdt de boot echter af. “Ik heb inlichtingen bij onze verzekeringsmaatschappij ingewonnen. Die kan voor deze schade helemaal niet tussenkomen. Een aangifte bij onze maatschappij zou de landbouwers alleen maar valse hoop geven. Daar zijn ze niet mee gebaat.”