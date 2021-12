GEMEENTERAAD. Wissel van de wacht in Borgloon: Feytons wordt burgemeester en Ory schepen

Borgloon

Wissel bij burgemeester en schepenen: Jo Feytons zal op 4 januari de eed als burgemeester afleggen in handen van de gouverneur. Na de kennisname door de raad nam Feytons het woord om de uittredende burgemeester Eric Awouters te danken voor alles wat hij voor de stad heeft gedaan. Feytons: “Ik zal trachten rekening te houden met de mening van elk gemeenteraadslid. De fusiegesprekken zullen uiteraard een rode draad worden doorheen mijn komende 3 jaar als burgemeester.” Awouters wisselt met Feytons en neemt vanuit zijn portefeuille als burgemeester Financiën mee naar zijn nieuwe functie als eerste schepen, met ook Infrastructuur. Voor Feytons blijft Interne Zaken over. De post van Middenstand, Landbouw en Lokale Economie wordt vanaf 1 januari ingevuld door de nieuwe schepen Loes Ory (Open VLD-Stroop) die Shana Schoubben (Vooruit) opvolgt.

Aanpassingen Meerjarenplan: “Ondanks de vele problemen die we hebben gekend op het vlak van software is de wijziging van het Meerjarenplan (MJP) op tijd in orde geraakt”, stelt Eric Awouters. CD&V-fractieleider Marilou Vanmuysen betreurt dat het stadsbestuur ervoor kiest om basisdiensten stilaan uit te besteden aan private firma’s. Zij leest in het plan dat het bestuur kiest voor het belevingscentrum, en dat het project Nieuwland in de kou blijft staan. Ze stelt vast dat de schuld per inwoner in dit financiële plan 1627 euro bedraagt per Lonenaar. Awouters verdedigt de realistische bedragen in het MJP, zoals de uitgaven inzake poetsbedrijf en IT. “De twee grote dossiers die u noemt...wij zetten stappen in beide dossiers. De kostenraming voor Nieuwland bedraagt 10 miljoen euro...dat is voor ons niet haalbaar op korte termijn. Het belevingscentrum ‘1000 jaar Loon’ is ook ten voordele van onze kinderen.”