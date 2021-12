GEMEENTERAAD. In Alken wisselen gemeenteraadsvoorzitter Martens en schepen Bollen van plaats

Alken

Aanpassing Meerjarenplan: Schepen van Financiën Peter Bollen (N-VA) gaf een overzicht van de verschuivingen en aanpassingen binnen het MJP tot 2025. Oppositieleider André Vanhex zit met vragen: “Het Masterplan Alken Valley 2030 voorziet geld voor de onteigening van de parking van de brouwerij in de Grootstraat. Is dat in overleg met de brouwerij? Want als ze geen parking meer hebben, stopt het verhaal van de brouwerij in Alken.” Schepen Vroonen antwoordt: “Het is zeer vreemd dat de provincie denkt aan het schrappen van 6 hectare achter de brouwerij. Het is niet duidelijk welke 6 ha dat zijn. Het is onduidelijk en daarom hebben we bijkomende uitleg gevraagd aan de provincie. We gaan niet onteigenen, maar het gaat om een mogelijk gedeeld gebruik. We gaan uiteraard met de brouwerij aan tafel zitten.”

Wissel beleidsfuncties: Gemeenteraadsvoorzitter Patrick Martens (Groen) en schepen van Financiën Peter Bollen (N-VA) wisselen van functie. Per 1 januari wordt Bollen dus voorzitter van de Raad en verkast Martens naar het schepenambt van Financiën, overheidsopdrachten, verzekeringen, erediensten (kerkfabrieken,...), subsidies, onderwijs en flankerend onderwijs en ICT.

Pensioenen statutairen: Om het hoofd te bieden aan de toekomstige stijging van lasten zal de gemeente en het OCMW een financiële buffer vormen door middel van het aanleggen van een reserve in een verzekeringscontract. Voor het afsluiten van een pensioenverzekering werd een bestek opgesteld waarvan de uitgave tot 2025 wordt geraamd op 1.500.000 euro. De opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare procedure.