Er zaten eens twee Hollanders en een Belg in de finale van ‘De slimste mens’: de kandidaten gewikt en gewogen

Het is niet het begin van een goede mop, wel een simpele vaststelling: er zitten twee Nederlanders in de finale van ‘De slimste mens’ aan de zijde van één Belg. Het is aan professor-intensivist Geert Meyfroidt (50) om die vaderlandse eer te verdedigen. Waarom kan hij ‘De slimste mens’ worden en waarom niet? En hoe zit het met de tegenstand: cabaretier Arjen Lubach (42) en zangeres en laatste terugkeerder Merol (30)?