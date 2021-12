Kernkabinet bereikt akkoord over kernuitstap na nacht onderhandelen, persconferentie om 11 uur

Het kernkabinet is het eens geraakt over het dossier van de energiebevoorrading. Dat werd vernomen in regeringskringen. Er is sprake van een “versterkt” plan A, dus een sluiting van alle reactoren, maar ook van investeringen in onderzoek naar kernenergie van de toekomst en de nieuwe kleinere, modulaire kerncentrales. Er komt ook een nieuwe wet rond klimaatneutraliteit in 2050 op vlak van energie.