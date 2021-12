Kernkabinet trekt nachtje door: voorlopig nog altijd geen akkoord over kernuitstap

Het kernkabinet van de federale regering zit donderdagochtend nog steeds bijeen in de zoektocht naar een akkoord over de sluiting van de kerncentrales.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en zijn topministers vergaderen al sinds woensdagavond om 20 uur en rond 6.15 uur waren die onderhandelingen nog steeds aan de gang.

Zoals bekend is de grote vraag of alle kerncentrales in 2025 de deuren sluiten en welke capaciteit daar dan voor in de plaats komt, of dat er nog een levensduurverlenging komt van twee reactoren.