Max Verstappen gekozen tot Nederlandse Sportman van het Jaar

Max Verstappen is gekozen tot Sportman van het Jaar. Zijn vader Jos Verstappen nam de prijs woensdagavond op het Sportgala in ontvangst.

Verstappen, de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1, kreeg de voorkeur boven BMX’er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen, die beiden afgelopen zomer in Japan olympisch goud pakten. Lavreysen pakte zelfs drie plakken: twee keer goud en één keer brons.

LEES OOK. Het is officieel! Mercedes niet in beroep, Max Verstappen definitief wereldkampioen

LEES OOK. Verstappen haalde rijbewijs in Bree: “Een zware voet? Nee, hij reed te langzaam”

In 2016 werd Verstappen ook al gekozen tot Sportman van het Jaar. In dat jaar boekte hij zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Sportvrouw van het Jaar

Bij de vrouwen ging de prijs naar Sifan Hassan. De atlete pakte in Tokio twee keer olympisch goud. Shorttrackster Suzanne Schulting, dit jaar op de WK in Dordrecht een klasse apart, en wielrenster Annemiek van Vleuten (in Tokio goed voor een gouden plak) maakten eveneens kans op de titel. Hassan werd bij het laatste Sportgala in 2019 ook al gekozen tot Sportvrouw van het Jaar.