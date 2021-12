Jeugdsector kent hoogste aantal besmettingen, ook stijging bij fitness en sportwedstrijden

De kinder- en jongerensectoren, zoals het onderwijs en de kinderopvang, tellen nog steeds het hoogste aantal coronabesmettingen. Dat blijkt uit het jongste rapport van het team van professor Lode Godderis (KU Leuven). In de fitnesscentra en bij sportwedstrijden is een stijging van het aantal besmettingen opgetekend.

De cijfers gaan over de eerste twee weken van de maand december. Aan de hand van gegevens van gezondheidscentrum Sciensano, gekoppeld aan data van de sociale zekerheid en uit de contacttracing, kunnen sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen.

Uit het vorige rapport bleek ook dat de jeugdsector het hoogste aantal incidenties telde. Dat is nog steeds het geval, leert het nieuwe onderzoek. Het gaat dan om omgevingen zoals de kinderopvang, het basis- en secundair onderwijs, de jeugdzorg en -werk, en mentale en residentiële gezondheidszorg.

Fitnesscnetra

Een opmerkelijke stijging is vastgesteld binnen de fitnesscentra en bij sportwedstrijden. Ook in de sector van de podiumkunsten is een toename opgetekend. “Het gaat dan vooral om die zaken waar mensen nog kunnen rondlopen, zoals concerten. Ten tijde van onze dataverzameling was dat nog mogelijk”, verduidelijkt professor Godderis.

Het goede nieuws komt onder meer uit de horecasector. De incidentie in die sector ligt lager dan in de algemene bevolking. “Als mensen kunnen zitten en als er voldoende geventileerd wordt, kunnen heel wat besmettingen vermeden worden.”

Verrassende sluiting

Godderis wijst in dat opzicht op het verschil tussen de cultuursector en voetbalwedstrijden. “Qua organisatie zit je in beide sectoren met andere mogelijkheden. De cultuursector hadden wij (de GEMS, waar Godderis ook lid van is, nvdr) niet onveilig ingeschat: het is verrassend dat het Overlegcomité beslist heeft die sector te sluiten.”

Ook telewerk blijkt een erg efficiënte maatregel te zijn om besmettingen te voorkomen. Los daarvan is telewerk ook interessant om ondernemingen open te houden: wanneer minder mensen ziek worden of in quarantaine moeten, kunnen economische activiteiten blijven doorgaan. “Telewerk is een bijzonder krachtig middel om de gevolgen van de pandemie in te dijken: het is erg belangrijk dat we aan de maatregel vasthouden, zeker in het licht van de opkomende omikronvariant.”

De KU Leuven-professor oppert tot slot om ondernemingen aan te moedigen hun inspanningen te afficheren aan de ingang van hun zaak. Een café of restaurant kan bijvoorbeeld een poster ophangen wanneer ze geïnvesteerd hebben in een CO2-meter en ventilatiesysteem. “Als mensen dat duidelijk en expliciet zien, zullen ze meer geneigd zijn om de zaak binnen te stappen. Bovendien worden andere zaken dan positief beïnvloed om hetzelfde te doen, en ook hun steentje bij te dragen.”