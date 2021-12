Kim Huybrechts redt Belgische eer op WK darts en treft titelverdediger Gerwyn Price in derde ronde

Huybrechts startte als favoriet tegen levende legende Beaton, bezig aan zijn 31ste WK op rij. Maar The Bronzed Adonis, de bijnaam van Beaton, was in de eerste set te sterk voor The Hurricane uit België (3-1). De tweede set won Huybrechts wel, al misten beide spelers een pak dubbels. Huybrechts begon echter beter te spelen en krikte zijn niveau op. Zo won hij set drie met 3-1. The Hurricane bleef kalm en won finaal ook de vierde set met 3-2. Huybrechts dus door naar de volgende ronde waar hij titelverdediger Gerwyn Price treft.

Woensdag werden Mike De Decker en vijfde reekshoofd Dimitri Van den Bergh uitgeschakeld waardoor Huybrechts nog de enige Belg is die in actie zal komen in het Alexandra Palace.