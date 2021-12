“Vanavond wordt het miezerig, maar na middernacht blijft het droog”

Vanavond wordt het miezerig met geregeld lichte regen of motregen. Na middernacht blijft het meestal droog.

In de loop van de nacht zal de temperatuur verder oplopen richting 8°C tegen de ochtend. Het blijft matig waaien vanuit het zuidwesten.

Vrijdag wordt het zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur zal een maximumwaarde rond 8 of lokaal even 9°C bereiken.

Af en toe kan er wat regen vallen maar grote hoeveelheden worden er boven Limburg niet verwacht. De zon komt er tussen de vele lage wolken amper of niet aan te pas.

De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot later zwak van kracht.

In de kerstnacht zakt de wintergrens (mét sneeuwkansen) tot halverwege Nederland, mogelijk zelfs nog iets zuidelijker. In Belgisch Limburg blijft de temperatuur boven het vriespunt, al zal het voor het noorden van de provincie mogelijk écht niet veel schelen. Na middernacht gaat het regenen en het valt niet uit te sluiten dat die neerslag in het noorden van de provincie tegen de ochtend een winterse vorm aanneemt. De wind zal tijdelijk naar het noordoosten draaien.

Op kerstdag wordt het guur maar de dooigrens blijft nét ten noorden van Limburg schommelen.

