Waals parlement keurt begroting en belastingdecreet goed

Wallonië gaat volgend jaar uit van een gewoon tekort van 207 miljoen euro, wat in lijn ligt met het traject naar een begrotingsevenwicht tegen het einde van de legislatuur. Aan dat plaatje moeten echter de uitgaven voor de coronacrisis, de overstromingen en het herstelplan worden toegevoegd. Dat brengt het te financieren bruto saldo op meer dan 4 miljard euro. De inkomsten worden geraamd op 15,5 miljard euro, maar de uitgaven zullen oplopen tot 19,6 miljard euro.

Tijdens de laatste plenaire zitting van het jaar gaf het parlement woensdagavond ook definitief groen licht voor de fiscale hervorming die minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) voorstelde. Het verzet van zijn liberale fractie tegen het belastingdecreet bracht eerder deze maand de regering in problemen, maar net als in commissie schaarde de voltallige meerderheid zich in plenaire achter de tekst. De PTB onthield zich, cdH stemde tegen.