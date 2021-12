Kleine Belg, maar niet zomaar opzij te zetten: onze Bicycle Guy test de Ridley Noah Fast

Dit is Belgisch. Het Belgische Ridley heeft al jaren een vaste plaats in de wielersport. Het merk is kleiner dan de grote Amerikaanse jongens, maar gaat toch niet zomaar opzij. Integendeel, de ontwerpers in Beringen willen op hun beurt innovatie en kwaliteit waarborgen. De Noah Fast is het nieuwe kindje voor zowel hardrijder Victor Campenaerts, kasseivreter Florian Vermeersch en topsprinter Caleb Ewan. Een snelle alleskunner, man in smoking en werkpak tegelijkertijd.