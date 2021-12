Pro League over lege tribunes: “Erover nadenken dit mee te nemen in gesprek over fiscale en sociale regime”

LEES OOK. STVV ziet recette in rook opgaan: “Sportieve aderlating en financieel verlies van 30.000 euro”

In Nederland gingen de stadions voor drie weken dicht. Maar de overheid kwam daar met een steunpakket voor het voetbal van in totaal 36 miljoen euro. Denken de Belgische clubs hier ook aan, nu de stadions opnieuw dicht gaan? Voor onze topclubs kan een wedstrijd zonder publiek immers oplopen tot 600.000 euro gemiste inkomsten. “Er zijn in het buitenland een aantal voorbeelden van overheden die de verliezen voor de voetbalclubs compenseren: Nederland, Frankrijk en Spanje”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “We moeten erover durven nadenken om dit mee te nemen in het globale gesprek over het fiscale en sociale regime.”

LEES OOK.Deze keer is er geen ontsnappen aan: vanaf zondag geen publiek meer in voetbalstadions en veldritten (en dat tot eind januari)

In ons land woedt er een discussie over de voordelige RSZ- en belastingtarieven waar profclubs van profiteren. De politiek wil die terugschroeven, maar de Pro League suggereert nu dat de verliezen door de coronapandemie daarbij in rekening zouden worden genomen.

De voetbalclubs hadden gehoopt dat het advies van de Expertengroep om de tribunes te sluiten niet gevolgd zou worden door het Overlegcomité, vooral met als argument dat voetbal een buitenactiviteit is. Toen het kalf aan het verdrinken was, hadden de clubs gehoopt om tenminste de 21ste speeldag nog met publiek te kunnen afwerken. Daarna volgt immers de winterstop. Maar ook aan die vraag werd geen gehoord gegeven. “Deze beslissingen zijn natuurlijk een harde dobber voor onze sector”, zegt Van Bever. “Studies wijzen uit dat activiteiten in buitenlucht geen gezondheidsrisico vormen. We hebben bovendien steeds extra maatregelen genomen, zoals het mondmasker, de CST, het drankverbod, het verminderd busvervoer door geen uitsupporters meer toe te laten. De Pro League is altijd een loyale en constructieve gesprekspartner geweest. Om de fans hun veilige ontspanning te bieden en om de zware financiële klappen die de clubs vorig seizoen beleefden, niet opnieuw te moeten meemaken.”

De Pro League hoopt dat er na de winterstop, op 14 januari, toch weer publiek wordt toegelaten.

“We zullen nu blijven overleggen met de overheden en aandringen om zo snel mogelijk in januari, bij de hervatting van de competitie, opnieuw publiek toe te laten, in die meest veilige omstandigheden.”