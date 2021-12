In de winkelstraten van Hasselt “horen we opvallend meer Nederlandse accenten”, zegt centrummanager Ben Croonenborghs. — © Sven Dillen

Hasselt

“Ga niet shoppen of tafelen in het buitenland.” Dat vragen Antwerpen, Duitsland en Nederland zelf aan onze noorderburen. In Limburg blijven de Nederlanders welkom. “Voor hen geldt hetzelfde als voor iedereen: wees voorzichtig”, zegt gouverneur Lantmeeters.