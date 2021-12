Nogal wat katten leiden een dubbelleven. Binnen lui in de zetel of op schoot met een batterij aan huispersoneel dat ze op hun wenken bedient. Buiten komt het instinct naar boven, geen vogel of muis ontsnapt aan hun aandacht. Een Britse studie heeft aangetoond dat je met een aantal eenvoudige ingrepen het jachtinstinct van je kat kan temperen.