Ja, er is ‘Home alone’. Maar er is ook nog veel meer om te bekijken tijdens de feestdagen.

Christmas is all around, ook op onze zenders en streamingdiensten. Het is weer tijd voor films en reeksen die baden in rood-groene kleuren en waarin het op kerstavond steevast sneeuwt. Of, als je gruwelt van die gedachte, voor enkele stukjes fictie die wat tegengewicht bieden aan al dat zeemzoete gefeest. De beste films en series voor de feestdagen, voor u op een rijtje gezet.