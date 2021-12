Diegem vreest voor afgelasting, overige cross-organisatoren leven op hoop: “Iedereen zal water bij de wijn moeten doen”

“Omwille van het specifieke van ons parcours”, aldus Francis Bosschaerts van het lokale organisatiecomité. “Er bevinden zich twee cafés op de omloop die we niet kunnen sluiten en er wonen 1700 mensen langs het parcours. We hebben vanavond na de gemeenteraad nog overleg met de burgemeester maar het ziet er niet echt goed uit.”

Ook voor evenementenbureau Golazo komt dit hard aan. “Maar niet als een verrassing”, zegt Christoph Impens. “We voelden de bui al hangen en hadden al voorzichtig een plan B opgesteld.”

Het bureau organiseert de komende weken maar liefst vijf crossen: Loenhout, Baal, Herentals, Hamme en het BK in Middelkerke. Of de wedstrijden überhaupt doorgaan, is nog geen uitgemaakte zaak. “We hebben al wel contact gehad met de burgemeester van Wuustwezel”, gaat Impens verder. “Daar heeft het schepencollege beslist dat de wedstrijd in Loenhout mag doorgaan. Ook in Herentals verwachten we niet echt een probleem aangezien we daar vorig jaar reeds toestemming kregen om zonder publiek te organiseren.”

Maar dat is nog geen garantie dat er effectief georganiseerd zal worden. “Ik heb al mijn event-managers opgeroepen om tegen morgenvroeg voor een budgettaire update te zorgen. De parcoursen in Loenhout, Baal en het BK zijn al opgebouwd. Eén ding is zeker: alle partijen zullen water bij de wijn moeten doen. Zowel van organisatoren, federatie als renners zal een inspanning gevraagd. De solidariteit die we vorig jaar toonden, gaan we ook deze keer nodig hebben.

Jurgen Mettepenningen weet nog niet of zijn cross zondag zal doorgaan. — © BELG

Dendermonde

De WB-manche nu zondag in Dendermonde is het eerste ‘slachtoffer’. “We zijn er nu nog niet uit wat er nu moet gebeuren”, stelde Jurgen Mettepenningen. De organisator van de Wereldbekermanche van zondag vroeg wat bedenktijd. “Als het voor de gezondheid op deze manier moet, dan moet het zo. Er waren dinsdagmiddag al meer dan vierduizend tickets in voorverkoop verkocht voor de veldrit in Dendermonde.

“Het is zo vers na de persconferentie van eerste minister De Croo dat ik niets zinnigs kan zeggen. Ik probeer vanavond nog te overleggen met alle betrokken partijen: dat is Flanders Classics die de Wereldbeker patroneert, de stad Dendermonde, mijn eigen organisatie en de sponsors. Dit is het tweede jaar op rij dat we zonder publiek moeten organiseren. Ik ben enorm ontgoocheld, maar als het voor de gezondheid beter is? Oké, ça va. Nu gaan we kijken of we de cross annuleren, of laten doorgaan.”