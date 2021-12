Steve Bakelmans krijgt levenslang plus vijftien jaar terbeschikkingstelling én 20 jaar beveiligingsperiode. Dat wil zeggen dat de man pas in 2039 (hij zat sinds 2019 in voorarrest) voor het eerst de vraag mag stellen om vrij te komen. Hij zal dan 59 jaar oud zijn. Slechts één keer eerder werd die straf uitgesproken.