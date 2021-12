Het zal je maar overkomen. Al weken het kerstmenu aan het voorbereiden, de beste ingrediënten in huis gehaald, de mise-en-place al goed opgeschoten tot je je plots de bedenking maakt: help, waar is de wijn? Rats vergeten. Daarom deze week vier lastminutewijnen die breed inzetbaar zijn. We beginnen voor één keer met het gerecht en geven er ook nog een tip bij wat u zeker niet moet doen.