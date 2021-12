Dit zijn de eerste figuurtjes uit ‘The masked singer’: wij wagen alvast een gokje wie er onder de maskers zitten

De eerste reeks van The masked singer, die in september van 2020 op antenne ging, was een instant voltreffer. In de finale zagen meer dan twee miljoen kijkers hoe het personage van Koningin het goud op zak stak. Zij bleek uiteindelijk Eurovisiesongfestival-winnares Sandra Kim te zijn. Zelfs de pieken van K3 zoekt K3 in 2015 moesten er toen aan geloven.

Dat hoeft niet te verbazen: The masked singer – gebaseerd op een Zuid-Koreaans format – is intussen over de hele wereld een succes, van Rusland over Myanmar tot de Filipijnen. De Vlaamse kostuums komen bovendien uit de koker van Marina Toybina, die ook de pakjes voor de Amerikaanse en Duitse versies ontwierp.

Een startdatum voor het nieuwe seizoen is er voorlopig niet. Wel staat vast dat de presentatie opnieuw in handen is van Niels Destadsbader, ook al raakte de voorbije zomer zijn overstap naar de openbare omroep bekend.

Edelhert

Over dit personage geeft VTM het volgende mee: “De wereld van Edelhert is statig, chique en vol grandeur. Zelf straalt hij een en al kracht en zelfzekerheid uit. Edelhert heeft bovendien al wat meegemaakt. Hij laat zich niet makkelijk uit zijn lood slaan en heeft graag de touwtjes in handen.”

Een zakenman als Marc Coucke, die met de fall-out na de verkoop van Omega Pharma “al wat meemaakte”? Bovendien zong hij samen met Steve Tielens al het lied Het is weer Couckenbak. Of toch Jacques Vermeire, met zijn veelbesproken levenswandel?

Edelhert. — © DPG

Papegaai

Bij Papegaai klinkt het zo: “De wereld van Papegaai is over the top, disco én fiesta. In zijn beachbar schijnt altijd de zon en is elke dag funky en groovy. Papegaai ziet het leven door een roze (disco)bril en is altijd in voor een goed feestje. Hij is een echte entertainer en sfeermaker. Het woord saai staat niet in zijn woordenboek.”

Charmezanger Christoff baatte de voorbije zomer alvast een pop-upbar uit. Of toch Belle Perez, die het album Fiesta Perez uitbracht, of sfeerbeest Pat Krimson?

Papegaai. — © DPG

Robot

Dit is de omschrijving van Robot: “Robot leeft in een wereld van metaal. Met zijn kleurrijke speelsheid licht hij zijn grauwe omgeving helemaal op. Robot verveelt zich geen moment in zijn apocalyptische setting waarin hij oneindig blijft meedraaien. Hij heeft ook een huisdiertje.”

Iemand uit het metalgenre, zoals frontman Franky De Smet-Van Damme, lijkt een optie. Of een viroloog, die alleszins dag in dag uit weet wat gedaan in deze barre tijden. Al hebben die – net daardoor – vermoedelijk andere zaken omhanden dan een liedjesprogramma.