Stany Crets razend: “Dit is nattevingerwerk, deze regering is incompetent”

Het Overlegcomité heeft beslist dat theaters, cinema’s en concertzalen vanaf zondagochtend dicht moeten. “Dit is duidelijk nattevingerwerk”, zegt theatermaker Stany Crets.

Vandaag zijn binnenevenementen alleen mogelijk tot tweehonderd personen. Maar vanaf zondag mag ook dat niet meer. Theatermaker Stany Crets is bijzonder boos. “Ik ben met verstomming geslagen”, zegt hij. “De sluiting van de theaters is niet geadviseerd door de experten. Ik begrijp dus niet welk statement de politiek hier nu weer wil maken. Eigenlijk snap ik ook niet dat de experten nog niet uit die expertengroep GEMS zijn gestapt. Er wordt toch niet naar hen geluisterd.”

Volgens de politici moeten er zware voorzorgsmaatregelen worden genomen om de snel oprukkende omikronvariant een halt toe te roepen. “Maar er zijn nu al heel veel maatregelen in de theaters”, zegt Stany Crets. “Eigenlijk zegt de regering nu dat de mondmaskers, het CST-ticket en de ventilatie, waarin theaterzalen zo gigantisch veel geld in hebben geïnvesteerd, niets waard zijn. Er zijn mensen die dit van de zijlijn bekijken en het allemaal laten begaan, maar ik kan dat niet. Ik ben te kwaad. De sluiting van de theaters is compleet onrechtvaardig.”

“Geen ballen”

Crets heeft het ook gehad met deze regering. “Deze regering is incompetent en levert alleen maar nattevingerwerk af”, zegt hij. “Als je dan écht zoveel schrik hebt van de omikronvariant, moet je maar een hele lockdown invoeren, in plaats van er sommige sectoren uit te pikken. Maar daar heeft deze regering de ballen niet voor.”

Volgens Stany Crets is het grote probleem dat de cultuursector niet met één stem spreekt. “We zijn zo divers”, zegt hij. “Er zijn gesubsidieerde voorstellingen, en niet gesubsidieerde voorstellingen. En er zijn grote en kleine evenementen. Iedereen heeft andere belangen en voor elke subsector zouden er andere regels moeten zijn.”

Tot slot vraagt Stany Crets zich af waarom er geen werk wordt gemaakt van een coronabarometer. “We zouden moeten weten vanaf welk niveau van besmettingen er opnieuw voorstellingen kunnen komen. Maar daar is nog steeds geen duidelijkheid over. Tot wanneer gelden deze maatregelen eigenlijk? En kunnen ze worden verlengd? Er is geen lange termijnvisie, waardoor de cultuursector dus ook niet aan langetermijnplanning kan doen.”