Weinig schoeisel heeft zoveel voor- en tegenstanders als de UGG. Het enige waar iedereen het over eens is, is dat ze bijzonder comfortabel zitten. Goed nieuws voor de lovers van deze warme botjes: UGG’s zijn deze winter weer helemaal trendy. Daar heeft de coronapandemie alles mee te maken volgens styliste Farah El Bastani.