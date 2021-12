OVERZICHT. Geen indooractiviteiten meer: deze maatregelen gaan zondag in

“De druk vermindert bij onze huisartsen en in onze ziekenhuizen. Maar ondanks die licht positieve cijfers, is er reden voor bezorgdheid door de komst van omikron”, begon Alexander De Croo (Open Vld) de persconferentie. De premier gaf toe dat er nog niet veel geweten is over de variant, “maar het is duidelijk dat ze besmettelijker is”. “Wat zeker is: we moeten voorzichtiger zijn dan ooit.”

Deze maatregelen werden aangekondigd:

Alle evenementen en activiteiten indoor moeten worden stopgezet. Het gaat dan onder meer over indoorkerstmarkten, cinema’s, congressen, culturele en recreatieve activiteiten zoals bowling en escaperooms.

Musea, bibliotheken, zwembaden, fitnesscentra en andere sportinfrastructuur binnen mogen openblijven. Ook huwelijken en begrafenissen kunnen nog doorgaan.

Wat zich onder een tent afspeelt, wordt verboden. Zo wil het Overlegcomité vermijden dat te veel mensen bijeen komen op een kleine oppervlakte.

Winkels blijven open, maar winkelen mag maar met maximum 2 personen. Er mag maar één klant per tien vierkante meter zijn. Tussen de gezelschappen in die winkels moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Als de winkel groter is dan 400 vierkante meter, moet er in toegangscontrole voorzien worden.

Supporters mogen niet meer aanwezig zijn bij wedstrijden. Dat geldt zowel voor professionele als amateur wedstrijden, zowel binnen als buiten.

Jeugdactiviteiten kunnen enkel nog in de buitenlucht.

De maatregelen die al golden, blijven gelden. Dat gaat onder meer over het sluitingsuur van de horeca, het verplichte thuiswerk en mondmaskerplicht vanaf 6 jaar.

Contactbubbels komen er niet. De Croo raadde wel aan goed te ventileren en zelftesten te doen voor het kerstfeest.

De bijkomende maatregelen gaan in vanaf zondag, 26 december.