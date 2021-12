Procureur Guido Vermeiren: “Misdaad beoefenen is vandaag voor velen geen schande meer”

Hasselt

De gezichten achter de wet: met die reeks stellen we in de eerste week van de kerstvakantie enkele magistraten van het Limburgs parket voor, de mannen en vrouwen die samen met onder meer politie instaan voor een veilige, zorgzame samenleving. In Deel 1 licht Procureur des Konings Guido Vermeiren het parket door: “Misdaad beoefenen is vandaag voor velen geen schande meer. Dat vergiftigt de maatschappij.”