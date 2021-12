Pukkelpop ontkent onregelmatigheden: “Boekhoudkundige vergissing uit context getrokken”

Volgens Pukkelpop zijn in 2018 bij de aanpassing van de bedrijfsstructuur van de BV The Factory - het bedrijf dat onder andere Pukkelpop organiseert - bepaalde reserves van de CVBA-VSO verkeerdelijk niet omgeboekt naar onbeschikbare reserves. “De organisatie betreurt dat deze boekhoudkundige vergissing uit zijn context werd getrokken”, klinkt het bij Pukkelpop.

In september raakte bekend dat het parket van Limburg een opsporingsonderzoek is opgestart naar mogelijke onregelmatigheden binnen de vennootschappen achter Pukkelpop. Dat gebeurde naar aanleiding van een publicatie op de satirische website ‘t Scheldt. Het parket benadrukte wel het vermoeden van onschuld. De organisatie van het muziekfestival betwistte “met klem” de “lasterlijke aantijgingen” over vermeende onregelmatigheden.

Na de vragen die gesteld werden aan BV The Factory in verband met de boeking van de reserves, heeft het bedrijf naar eigen zeggen juridisch en boekhoudkundig advies ingewonnen. “Daaruit bleek dat in 2018, bij aanpassing van de bedrijfsstructuur aan de groeiende uitdagingen van de organisatie, bepaalde reserves van CVBA-VSO verkeerdelijk niet werden omgeboekt naar onbeschikbare reserves”, klinkt het.

Volgens BV The Factory ging het om een “materiële vergissing van boekhoudkundige aard”. Er zijn geen uitkeringen van reserves aan de aandeelhouders gebeurd, aldus de organisatie. “De jaarrekeningen van 2018, 2019 en 2020 werden gecorrigeerd door de raad van bestuur en opnieuw voorgelegd aan de algemene vergadering, die deze unaniem heeft goedgekeurd. Daarmee werd deze materiële vergissing rechtgezet.”