Camille Dhont heeft een contract getekend bij Sony Music Belgium. In de toekomst mogen we drie Duitstalige singles én een volledig album van haar verwachten.

“Dit is mooier dan ik dromen kon.” We kunnen ons er iets bij voorstellen, als je na een succesvolle eerste solohit, een succesvolle eerste plaat én een optreden in een vol Sportpaleis een platencontract in het buitenland mag tekenen. En dat op je twintigste. Nu ze zich voorbereidt op haar eerste Duitstalige album, is het duidelijk: in 2022 zal Camille Dhont het allesbehalve rustiger aan doen.