Italiaanse verpleegkundige spuit vaccin leeg in handdoek: opgepakt voor fraude

In Italië is een verpleegkundige opgepakt voor vaccinatiefraude. Ze werd betrapt op het leegspuiten van een vaccin in een doek om daarna de spuit in iemands arm te steken, zodat de persoon in kwestie een coronapas kon bemachtigen. De vrouw zou in opdracht van de leider van een anti-vaxxer-beweging gewerkt hebben. In totaal werden er drie personen opgepakt.