De Genkse vereniging Boeba.s helpende poot doneert kerstpakketten voor 44 gezinnen in Kenia.

Dit is een jaarlijks weerkerend evenement, waarbij de armste mensen in Kenia toch een leuke kerst krijgen. Het hele jaar door helpt de vereniging mens en dier met voedsel, huisvesting, medische hulp of school.