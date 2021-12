Het jaar van de inktvis: onze redactie kiest haar favoriete releases van 2021

MUZIEK

Geen Pukkelpop, Tomorrowland of Werchter. Ook in 2021 bleef het akelig stil op de muziekpodia. Gelukkig waren er nog artiesten genoeg die hun magistrale album met de buitenwereld wilden delen. Onze muziekredacteurs Gunter Jacobs, Christof Rutten en Joey Bougard kozen de vijf platen die hen door het jaar heen sleepten.

FILM

En op het eind galoppeert Benedict Cumberbatch als eerste over de meet. Dat The Power of The Dog afgemeten op één zou staan, was al duidelijk toen onze filmman Chris Craps jubelde dat het hier dé film van het jaar betrof. Toch bevat zijn top vijf nog verrassingen. Het goede nieuws? Alle films kan je opsnorren op streamingdiensten, of nog zien in de zaal (update: ahum - onder voorbehoud van de geldende maatregelen).

BINGE

De superrijken, de sukkelige voetbalcoach Ted Lasso en de meesterdief Arsène Lupin. Allen deden ze hun stinkende best, zagen ook onze bingewatchers Nele Coune en Joey Bougard. Maar in een raar jaar voor streamingdiensten was het een Koreaanse serie over bloederige kinderspelletjes die met onze verbeelding aan de haal ging. We zeiden het al, raar jaar.

BOEK EN STRIP

In onzekere tijden kan je altijd vertrouwen op het geschreven (en getekend) woord. Al merkte onze boekenrecensent Joey Bougard in 2021 vooral veel kleinoodjes op tussen de literaire turven. Ook onze stripman ging door zijn bescheiden stapeltje, en stofte vijf pareltjes af.

GAMES

Zelden werd er zoveel gegamet als in de afgelopen twee jaar. Wat wil je, als het tijdens lockdown zoveel weer gewoon jij en je spelconsole was? Dus koos onze gamerecensent Roel Damiaans voor… een prachtig spel dat je lekker met z’n tweeën moet spelen. Wie zei hier dat gamers asociaal waren?

