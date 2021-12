Hitler de dierenvriend en spannende pageturners: onze boeken en strips van het jaar

In verwarrende tijden als deze kan je altijd vertrouwen op een goed boek. Ook in 2021 waren er heel wat pareltjes te plukken uit de rekken vol boeken en strips. Onze redactie pikt er de mooiste uit.

BOEKEN - De top vijf van (jbou)

1. Jonathan Coe - Meneer Wilder en Ik

In Meneer Wilder en Ik laat Coe de hoofdrol aan een vergeten grootmeester van het witte doek, Billy Wilder. Het resultaat is een ode aan vergane glorie en het leren appreciëren van de kleine dingen des levens, een roman die leest als een filmscript. Soms letterlijk. Meesterlijk en smeuïg als een goed stuk brie.

Lees hier onze recensie van ‘Meneer Wilder en Ik’.

2. Alex Schulman - De Overlevenden

Een familiekroniek? Zucht. Toch bewees de Zweed Alex Schulman in zijn wervelend fictiedebuut over een gebroken familie net dat je dan niet altijd moet uitpakken met een onleesbare turf. Razend spannend boek dat je nillens willens meesleurt richting donker familiegeheim.

Lees hier waarom we zo fan waren van ‘De Overlevenden’.

3. Jens Meijen - De Lichtjaren

Palenaar pent klimaatroman, en nog een verdomd goeie ook. Al doet onze korte bocht De Lichtjaren oneer aan. In zijn debuut schetst Jens Meijen vooral het verdriet dat een kinderloos leven met zich meebrengt. En dat terwijl de wereld rondom hen in elkaar stuikt.

Lees hier een interview met Jens Meijen over ‘De Lichtjaren’.

4. Colson Whitehead - Harlem Shuffle

Tussendoortje van de auteur van Grote Romans als De Ondergrondse Spoorweg en De Jongens van Nickel. Toch is dit misdaadverhaal in het Harlem van de jaren 60 onmisbare lectuur.Een onvervalste nagelbijter en een lesjes in Afro-Amerikaanse geschiedenis ineen.

Lees hier onze recensie van ‘Harlem Shuffle’.

5. Jan Mohnhaupt - Dieren in het Derde Rijk

Adolf Hitler, dierenvriend - en genocidale dictator. — © rr

Boeken genoeg over de nazi’s. Maar deze non-fictie over hoe het Derde Rijk zelfs dieren inpasten in hun ideologie sprong er toch bovenuit. Van de bijzondere huisdieren van de Nazitop tot het gebruik van zijderupsen als oorlogswapen: Dieren in het Derde Rijk leest als een trein.

Lees hier alles over ‘Dieren in het Derde Rijk’.

Vielen net buiten de top-vijf: ‘Shuggie Bain’ van Douglas Stuart, ‘De Middernachtbibliotheek’ van Matt Haig, en ‘Waanzin aan het einde van de aarde’ van Julian Sancton, over de gedoemde zuidpoolreis van Hasseltse ontdekkingsreiziger Adrien De Gerlache.

STRIP - de top vijf van (jbx)

1. Juffrouw Baudelaire (Yslaire)

Fabuleus getekend, deze zinnelijke biografie over poète maudit Charles Baudelaire aan de hand van een getuigenis van de liefde van zijn leven, de mulattin Jeanne. Rijp meesterwerk van Brusselaar Yslaire.

2. Daedalus – deel 2 (Charles Burns)

Geen idee waar deze weirde coming of age-strip naartoe gaat, maar wat een sfeer. Charles Burns zuigt de lezer in onpeilbare diepten met deze vertelling over de zwijgzame adolescent Brian.

3. De tamboer van Borodino (Simon Spruyt)

Mechelaar Simon Spruyt rijgt meesterwerken aaneen alsof het niets is. Ook deze jongste van hem is weer een must-read over een ogenschijnlijk onschuldig tamboertje met engelenlook in Napoleons grote leger.

4. Atom Agency (2) – Kleine Kever (Yann & Schwartz)

Een detective zoals een detective moet zijn. Spannend, hard-boiled, cynisch en toch blij en dat allemaal gegoten in die geniale retrostijl van Olivier Schwartz. Scenarist Yann levert hier puik scenariowerk.

5. De Arabier van de Toekomst – deel 5 (Riad Sattouf)

Meeslepende én grappige autobiografie over de jeugd van auteur Sattouf. Moeder is Bretonse, vader Syriër en die werelden botsen. Ook in de kleine Riad. In dit vijfde deel dissecteert hij meticuleus de eeuwige puber.