Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft besloten om klacht in te dienen bij het parket van Ieper tegen vier West-Vlaamse kalkoenenkwekers. Dat meldt de organisatie woensdag. Het gaat om kwekerijen in Heuvelland, Lichtervelde, Wervik en Lendelede. GAIA had dinsdag nog beelden verspreid van in de kwekerijen waarop volgens de organisatie “extreme schendingen van het dierenwelzijn” te zien zijn.