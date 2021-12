Na 19 jaar is ‘The Matrix’ eindelijk terug: dit is ons oordeel over ‘Resurrections’

Bijna 19 jaar later krijgt The Matrix, de meest invloedrijke scififilm van de jaren 90, toch een vierde luik. ‘Resurrections’ is alleszins een pak beter dan de teleurstellende sequels. Met dank aan een bijzonder bochtje.

Bedenkster en regisseur Lana Wachowski ging deze keer solo, maar dat beperkte haar ideeën niet. De meta-aanhef geeft de film alvast een heel interessante en intrigerende start. Maar die laten we u zelf ontdekken. Wat u mag weten is dat Thomas Anderson (Keanu Reeves) geen besef heeft van de Matrix. Hij weet ook niet (meer?) dat hij Neo is. Bevinden we ons in een alternatieve werkelijkheid of in een Matrix binnen een Matrix binnen een Matrix? In ieder geval duikt mentor Morpheus op. Alleen, hij lijkt niet op de Morpheus uit de voorgaande films.

Het probleem van die vreemde start is dat Wachowski veel scènes nodig heeft om alles uitgelegd te krijgen. Bovendien slaat ze aan het filosoferen. Maar in de finale krijg je dan toch een waar Matrix-spektakel met Neo die menselijke bommen tracht te ontwijken en de limieten van de Matrix test. Wie Resurrections gaat bekijken, doet er best aan om de drie eerste films - inclusief teleurstellende sequels Reloaded en Revolutions - nog eens door te nemen. Want zonder voorinformatie dreigt de film hermetisch te worden. (cc)