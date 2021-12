Iconische gameheld Master Chief gaat weer op verkenningstocht in ‘Halo Infinite’

Er zijn niet veel gamehelden die de status ‘iconisch’ genieten, maar Master Chief is er eentje van. En zijn gouden vizier glimt als nooit tevoren. In ‘Halo Infinite’ kan hij een open spelwereld verkennen. Dankzij een grijphaak.

Halo staat al jaren geboekstaafd als een rechttoe-rechtaanshooter die de speler van punt A naar punt B sleurt. Deze keer schenkt de game de speler wat meer keuze. Na een introductie met de lineaire gameplay die doet denken aan de vorige games, belandt Master Chief op een deels verwoest ringvormige constructie in de ruimte: Zeta Halo. Die is nu bevolkt door tal van mensonvriendelijke tegenstanders: Covenant, Banished en Forerunner-wapentuig. Een open wereld, rijp om verkend te worden.

Een vijandige buitenpost, klaar om veroverd te worden door Master Chief himself. — © RR

Master Chief krijgt deze keer het gezelschap van een hologram dat een replica is van Cortana, het AI-personage dat in Halo 5 helemaal ontspoorde. Voor wie niet vertrouwd is met de reeks kan de verhaallijn best warrig zijn.

De actie - en daar draait het toch om bij een shooter - is wel van een hoog niveau. De gevechten zijn intens en het voortdurend wisselen van wapens uit noodzaak zorgt ervoor dat er telkens een nieuwe dynamiek komt in de vuurgevechten. The Banished, een volk van trollen op steroïden, zijn de belangrijkste tegenstanders, toch hebben de makers genoeg ruimtegespuis uit de vorige games gerecycleerd.

Nadat zijn vaste compagnon Cortana ontspoorde in Halo 5, krijgt Master Chief nu het gezelschap van een AI-replica. — © RR

De open wereld is mooi, maar valt ook wat tegen. Van het genre verwachten we gewoon veel meer randanimatie of verborgen beloningen. Die zijn echter schaars in Halo Infinite, en de weinige zijmissies zijn niet echt memorabel van aard. Een vijandige buitenpost veroveren, allemaal goed en wel, maar na tien keer is de lol er ook wel van af. En de binnenruimten - lees: eindeloze gangen - hadden ook wat extra inspiratie kunnen gebruiken.

Om vlot te kunnen navigeren in de open wereld werd een grijphaak toegevoegd aan het pantser van Master Chief, daarmee kan hij zich naar hoger gelegen locaties optrekken. De haak kan ook geüpgraded worden en als wapen dienen. Mik ermee op een vijand en die krijgt een elektroshock, trek je vervolgens dichterbij en geef een genadeklap. Tel daarbij een volbloed multiplayer zoals je dat van Halo kan verwachten en weet dat je uren, zelfs dagen en misschien maanden zoet zult zijn. Conclusie: een conservatieve shooter uit de betere middenmoot.