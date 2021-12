Steve Bakelmans krijgt levenslang voor de moord op en de verkrachting van Julie Van Espen

Daarmee volgt de jury grotendeels de redenering van de advocaat-generaal Björn Backx. "Ik zie geen enkele verzachtende omstandigheid in de manier waarop de feiten zijn gebeurd", zei Backx tijdens de zitting. "Ik ben de platitude van Steve Bakelmans beu gehoord dat Julie op de verkeerde plaats op het verkeerde moment was. Julie mocht daar fietsen. Steve Bakelmans was op de verkeerde plaats", klinkt het. "Bakelmans is een psychopaat die geen enkele empathie toont. We moeten de maatschappij beschermen tegen deze man. Hij maakte al genoeg slachtoffers."

Backx vroeg een levenslange opsluiting. "Ik vraag ook dat u bijkomend een terbeschikkingstelling van 15 jaar oplegt. Zo kan hij bij een eventueel vervroegde of voorlopige invrijheidsstelling langer vastzitten door de strafuitvoeringsrechtbank. Voor mij is zijn krediet vandaag op. Omwille van de gruwel van de feiten en de zware persoonlijkheidsstoornis en grote kans tot recidive vraag ik hem te veroordelen tot levenslang en bijkomend hem 15 jaar terbeschikkingstelling op te leggen. Bijkomend vraag ik dat hij voor een periode van 25 jaar geen vervroegde invrijheidsstelling kan vragen."

Volgens de advocaat-generaal had Bakelmans na de moord op Julie Van Espen geen enkele wroeging. "Hij heeft nadien bewijsmateriaal verstopt en gedumpt en is vervolgens gaan ronddolen in de stad. Hij nam geen enkel initiatief om zich te gaan aangeven. Nadat hij gearresteerd werd op de trein naar Leuven, belde hij tien dagen na de feiten nog naar zijn nicht vanuit de cel. Hij leek er wat lacherig over te doen."

Ook wat betreft zijn jeugd ziet Backx geen verzachtende omstandigheid. "Hij werd door getuigen omschreven als een meester-manipulator, iemand die gedreven was door seks, een parasiet, iemand die zich altijd slachtoffer waant." Bakelmans heeft geen empathisch vermogen, zo oordeelden de psychiaters die hem onderzochten.

Dimitri De Béco, advocaat van Bakelmans vroeg in zijn pleidooi om toch rekening te houden met de jeugd van Bakelmans. Hij zei ook: "Geef hem geen levenslang, maar 30 jaar. Er zijn wel degelijk verzachtende omstandigheden. "Hij is in zijn jeugd misbruikt door een familielid van wie iedereen wist dat hij pedofiel was; Hij kreeg slaag van zijn vader en zijn moeder was heroïne verslaafd. Hij heeft haar maar twee keer gezien in zijn leven. De derde keer hier op assisen. Durf alstublieft niet te zeggen dat Steve Bakelmans geen ongelukkige jeugd had."

Schuldig aan moord en verkrachting

Na bijna vijf uur overleg oordeelde een meerderheid van de twaalf juryleden gisterenavond dat Bakelmans schuldig is aan zowel moord met voorbedachten rade als verkrachting. Gezien het rapport van de wetsgeneesheer was het onomstotelijk bewezen dat de feiten met voorbedachten rade waren, vond de jury. Er waren verschillende dodelijke verwondingen op het lichaam van het slachtoffer, en Bakelmans besliste meteen om haar te doden. De jury was van oordeel dat hij zelf de ernst van zijn daden kon inschatten. Daarom werd hij toerekeningsvatbaar verklaard.

De drie schuldvragen waarop de jury een antwoord moest formuleren, waren: is Bakelmans schuldig aan moord? (met voorbedachten rade), aan doodslag? (zonder voorbedachten rade) en (poging tot) verkrachting.