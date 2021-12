Automobiliste crasht tegen elektrozaak in Tongeren: huis onbewoonbaar

Tongeren

Een automobiliste crashte woensdagnamiddag tegen de gevel van een elektrozaak met woongedeelte op de Bilzersesteenweg in Riksingen. De vrouw was gewond, het huis is tijdelijk onbewoonbaar.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur. De vrouw met de auto zou een tractor hebben willen inhalen toen die een straat wilde indraaien. Tijdens het inhaalmanoeuvre raakte ze het landbouwvoertuig waarna ze de controle verloor. Ze ging van de baan en crashte tegen een huis met aanpalende elektrozaak. “We zaten aan tafel te eten toen we een luide slag hoorden”, vertelt Mieke, de dochter des huizes.

De bewoners stonden op en ging meteen een kijkje nemen. “We zijn naar de winkel gegaan, en toen zagen we dat alles in elkaar was gevallen. We hebben de autobestuurster nog gezien. Zij was toch wel in shock, maar bij bewustzijn. De hulpdiensten hebben haar naar het ziekenhuis overgebracht.” De vrouw raakte lichtgewond.

© TP

Grootouders

Voor de familie zit er niets anders op dan tijdelijk in te trekken bij de grootouders. “Het huis is voorlopig niet meer bewoonbaar. Er is sprake van instortingsgevaar. De gevel werd daarom al gestut”, aldus de vrouw.

De brandweer ruimde de ravage op en de lokale politie van Tongeren deed de vaststellingen. diro/ppn