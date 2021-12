COLUMN Michel Claesen: Open brief aan Armand Schreurs

Beste Armand, In je column ‘Café Armand’ in de GoedNieuwsKrant van afgelopen dinsdag wordt Frieda Brepoels terecht gefeliciteerd met haar recente benoeming tot voorzitter van de VRT. Op jouw manier wordt in geuren en kleuren toegelicht hoe Bilzen vanaf nu een prominente rol zal spelen in het programmaschema van onze nationale zender. Als grote fan van je woordspelingen en humoristische manier van schrijven heb ik ook van deze column met een grote glimlach kunnen genieten.

Je voorstel om er terug BRT (Bilzerse Radio en Televisie) van te maken zal wel weggestemd worden maar voor een opname van 'FC De Kampioenen' in Alden Biesen zullen er zeker voorstanders zijn. Dat de plaatselijke zomeropera op zondagnamiddag de cyclocross zal vervangen, zal wel op gemor getrakteerd worden. Maar 'Reizen Waes' in Eigenbilzen zal zeker bij het grote publiek in de smaak vallen. En je denkt zelfs al toekomstgericht: door de fusie met Bilzen komt ook Hoeselt in aanmerking voor een uitzending in primetime, namelijk 'Château Planckaert' vanuit het Hoenderhof in Rommershoven. Naast je voorstellen om Witse in te schakelen om de brandstichting in Grote-Spouwen op te lossen en Johan Sauwens een rubriek te geven in 'Man Bijt Hond' had ik ook nog een voorstel verwacht om 'De Mol' te laten plaatsvinden in onze Demerstad. Dierenarts Inge Boere zal je eeuwig dankbaar zijn.

Maar dan opeens gaat het fout. Je wil Björn Soenens laten overplaatsen van de VS naar Diepenbeek omdat daar meer zou voorvallen als in het Witte Huis. Beste Armand, Diepenbeek heeft niets, maar dan ook totaal niets met Bilzen te maken. Nada, noppes, noegabolle. Ik zie de heer Soenens al staan bij de rechtstreekse verslaggeving in het journaal van 19 uur: “Dan schakelen we nu live over naar Björn in Bilzen” terwijl op datzelfde moment het gemeentebord van Diepenbeek verschijnt. Dat zal Frieda nooit goedkeuren. Ik weet dat het verwarrend kan zijn met al die fusiegesprekken tussen de verschillende gemeentes en Riemst is even kandidaat geweest maar Diepenbeek… Ok, het grenst aan Bilzen maar daar houdt het ook mee op. Of ben jij via al jouw bekende contacten meer te weten gekomen over een uitgebreide fusie en heb je je mond voorbijgepraat?

Een rechtzetting is hier desalniettemin op zijn plaats. Enerzijds voor de inwoners van Diepenbeek omdat hun gemeente een deelgemeente van het grote Bilzen lijkt en anderzijds voor alle Bilzenaren omdat ze niet op de hoogte werden gebracht van een eventuele nieuwe fusiepartner. Of wordt je column een vraag in De Slimste Mens waarin de kandidaten de foute deelgemeente moeten herkennen? Maar ja, het is gebeurd.

Met vriendelijke en collegiale groet,Michel