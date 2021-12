Oppositie breekt meerjarenplan Sint-Truiden af: “Stop met Monopoly spelen”

Bij de voorstelling van het meerjarenplan (MJP) hebben burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en schepen van Financiën Jo François (N-VA) niets dan lof voor de schepenen en de medewerkers van de stadsdiensten. Heeren zette uiteen wat de ambitie van het bestuur is richting 2025. Het aangepaste MJP bevat 72 miljoen aan investeringen, goed voor 10 grote projecten. De fracties van de meerderheid zwaaiden elkaar minutenlang lof toe.

Tot fractieleider Gert Stas (Vooruit) ingreep: “Stop alstublieft met die goednieuwsshow. De totale stadsschuld van onze stad stijgt tot 142 miljoen euro in 2022. Een Truienaar wordt dus geboren met een schuld van 3.550 euro. Onze stad is daarmee koploper in Limburg. De stad flirt met het bankroet waardoor het beleid op losse schroeven komt te staan.”

Dat liet Heeren niet over zich heen gaan. “Wij tonen ambitie met een sterke beleidsploeg. Wij willen vooruit met deze stad.” Ook schepen François beet van zich af: “Wij pakken het anders aan dan toen jullie bestuurden. En ja, ik geef toe dat de inkomsten stagneren en dat zet druk. Ik had dat ook graag anders gezien, maar wij leggen hier een financieel plan neer op een verantwoorde manier.”

Wurggreep

Stas somt op wat er allemaal mis is met het meerjarenplan: “Woonprojecten worden in de achterkamer geregeld. Er is geen geld voor sociaal woonbeleid, voor het klimaat en voor de Minderbroederssite. En over de Veemarkt bestaat veel onduidelijkheid. Wordt het daar nu betalend parkeren? Verder is er de misaankoop van parking Sluisberg: dat is 5,5 miljoen euro weggesmeten geld.” Ook Peter van Dam (Groen) stemde tegen het MJP. Van Dam: “De stad betaalt jaarlijks 500.000 euro meer voor de Gazometersite. Dat hebben ze compleet verkeerd ingeschat.”

De burgemeester weerlegt: “Meten is weten. Wij voorzien budget en zullen eerst via studies ons laten leiden naar goede beslissingen. Wij ontwikkelen een visie die goed is voor de stad op lange termijn. En de Minderbroerssite is ons vaccinatiecentrum; dat wordt goed benut.” Schepen François ontkent de misaankoop: “De parking in het centrum wordt stilaan meer gebruikt. En voor de Veemarkt is er nog geen beslissing genomen. Dat is de waarheid; aanvaard dat toch!”

Dure afvalophaling

Schepen Kempeneers (CD&V) klonk trots toen ze aankondigde dat de dienstenbelasting voor gezinnen wordt afgeschaft. De factuur van ongeveer 45 euro per gezin valt weg. Wat bij Stas de reactie uitlokt: “De Truienaar betaalt voor jullie afvalbeleid via Limburg.net een pak meer! Jullie schaffen een belasting af die al niet meer bestond.” En, zo besloot hij: “De lichtzinnigheid waarmee Monopoly wordt gespeeld met het geld van de Truidense belastingbetaler is wraakroepend. Ga terug naar Start!” Het MPJ werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.