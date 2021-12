Smullen bij het aperitief? Wij stelden een op en top Limburgse tapasplank samen

© Tasja van Reymenant

Kaas

1. Grevenbroecker (Achelse Blauwe)

In 2009 werd de Grevenbroecker – beter bekend als de Achelse Blauwe – op de Caseus Awards in Lyon verkozen tot beste streekkaas ter wereld. Dertien jaar later is deze zachte, romige blauwschimmelkaas met zijn marmerstructuur nog altijd immens populair. Hij wordt gemaakt van rauwe koemelk en rijpt minimaal tien weken. Als je hem op de goede temperatuur bewaart, is hij lang houdbaar. Hij heeft een laag zoutgehalte en is smeerbaar op kamertemperatuur.

2. Herkenrode bierkaas

Herkenrode bierkaas is halfzacht en wordt gemaakt van gepasteuriseerde, rauwe koemelk en het Herkenrodebier Noctis. Hij werd ontwikkeld door de bekende Limburgse kaasmeester en zytholoog Peter Verbruggen. Om schimmelvorming op de korst tegen te gaan, wordt de kaas gewassen met zout water. Daardoor krijgt de roodbacterie een stimulans, met het gevolg dat de kaas een geel-roodachtige korst heeft.

Herkenrode vzw, Zolderse Kiezel 220, Hasselt. Info: www.herkenrode.be

3. Virginie

Giedo De Snijder en zijn vrouw Magda Bauweleers hadden jarenlang een kaasmakerij in Werchter. Ze verkochten die in 2006, maar acht jaar later hadden ze het kaasvirus weer te pakken. Eind 2014 richtten ze in Lummen kaasmakerij Karditsel op. Ze produceren biologische, rauwmelkse kaas en werken daarvoor samen met twee bioboeren. Tv-kok Jeroen Meus is een grote fan van Virginie, een geitenkaas waarvan de wrongel volgens de traditionele methode met de pollepel in de vorm wordt geschept.

Karditsel, Goeslaerstraat 33, Lummen Info: 0484/78.92.31 of www.karditsel.be

4. Sjevraoje

Sjevraoje, een verbasterde samenstelling van chaud en froid, is Maastrichts voor rillingen. In het nabijgelegen Eijsden werd er een geitenkaas naar genoemd. Deze kaas wordt gemaakt van biologische melk, rijpt ongeveer anderhalve maand en is licht belegen. Kaasmaker Fred Stassen richtte zijn bedrijf pas vijf jaar geleden op, maar heeft al aardig wat bekendheid verworven.

Sjevraoje, Petrus Regoutplein 2, Maastricht (verkooppunt Gedeelde Weelde). Meer info: +31 651/63.40.39 of www.sjevraoje.com

5. Den Echte

Deze kaas wordt gemaakt door Frapa Geitenkazen uit het Oost-Vlaamse Kaprijke, maar de gepasteuriseerde melk wordt geleverd door het melkgeitenbedrijf van José Noelmans uit de Riemstse deelgemeente Membruggen. Het is een smeerbare kaas met een kruidenkorstje, geschikt op bijvoorbeeld een toast of in een salade.

Verkrijgbaar in de Jambrouwerij, Val-Meer.

Met dank aan kaasspecialist ROK 4 Tongeren.

Vleessoorten

1. Mosterdspek

Slagerij Oosterbosch is al meer dan dertig jaar een begrip in Hasselt. De broers Freddy en Johan Oosterbosch bereiden een groot deel van hun charcuterie zelf. Eén van hun succesproducten is mosterdspek, gemaakt van het Belgische varkensras Piétrain. Freddy: “Na het bakken en zouten voegen we twee soorten mosterd toe: Pommery en Devos & Lemmens. Na het kruiden wordt het opgerolde spek traag gegaard. Je kan het gebruiken als boterhambeleg, maar veel klanten kopen enkele dikke schijven om er blokjes van te maken. Heel geschikt voor een tapasschotel.”

Slagerij Oosterbosch, Havermarkt 21, Hasselt. Info: 011/22.12.86

2. Bloed- en leverworst

Marc Molenaers behoort tot de vierde generatie van een Hoeseltse slagersfamilie. Vijf jaar geleden werd zijn bloed- en leverworst door de VLAM – de voorganger van de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten – erkend als streekproduct. “Het recept is al meer dan honderd jaar oud”, zegt Marc. “Vroeger lieten veel mensen een varken slachten en maakten ze zelf lever- en bloedworst. Het doet plezier als oudere klanten komen zeggen dat die van ons hetzelfde smaakt.”

Slagerij Molenaers, Dorpsstraat 21, Hoeselt. Info: 089/41.20.36

3. Kipkap en kalfshoofd

Bij slagerij Schoenmaekers zijn kalfskop (“tête de veau”) en kipkap twee populaire vleesbereidingen. “Voor de kipkap van varkensvlees maken we een zelf getrokken bouillon”, zegt Johan Froidmont, die de zaak met zijn echtgenote en rechterhand Christian Huygen runt. “In de kalfskop verwerken we onder meer tongetjes, wangetjes en gehaktballetjes. Ons geheim? De kruiding en een recept dat al jaren meegaat.”

Slagerij Schoenmaekers, Riemsterweg 266, Bilzen. Info: 089/51.17.55 of www.slagerijschoenmaekers.be

4. Harde boerenpaté

Foodstore Mas ligt in Sint-Huibrechts-Hern, een dorpje van nog geen duizend inwoners. De traiteurzaak van Patrick Snellings en zijn zoon Maverick heeft echter een stedelijke allure. Heel wat klanten komen speciaal voor de harde boerenpaté. “Een oud recept, dat ik helaas niet kan laten publiceren”, lacht Patrick. “We gebruiken varkensvlees en -lever en verwerken dat met een eigen kruidenmix. Je kan deze paté zowel in schijfjes als in blokjes snijden. En daar een lepeltje kwaliteitsmosterd bij, meer moet dat niet zijn.”

Bij de kaas en het vlees …

1. Zuurdesembrood van Brijosh

Johan Haiverlain stond jarenlang achter het fornuis van Bistro Bis, het edgy restaurant boven de Tongerse sterrenzaak Magis. Enkele jaren geleden sloeg hij een nieuwe weg in en begon hij zuurdesembrood te bakken. Van volkoren tarwe of emmer (oerspelt), bijvoorbeeld. Eerst bij hem thuis, daarna in een gedeelte van de oude kazerne van Tongeren. Hij levert brood aan gerenommeerde restaurants, maar bakt ook brood voor de individuele klant.

Brijosh, Blaarstraat 99, Tongeren. Info: 0499/84.89.08

2. Honingmosterd van de Jambrouwerij

De Jambrouwerij is gespecialiseerd in allerlei soorten jams. De nieuwste is de superlekkere peren en lavendel, maar zaakvoerder Maarten Simonis maakt weleens een zijstapje. Zijn uienkonfijt is geschikt bij o.m. wildpatés en zijn honingmosterd bij een tapasplank. De honing is afkomstig van bijen die vliegen tussen Maastricht en Riemst.