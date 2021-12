Corona deed hun huwelijk crashen, maar Kelly Clarkson krijgt ex-man niet uit haar eigen huis

Kelly Clarksons stapte naar de rechter om haar ex-man Brandon Blackstock uit haar ranch in Montana te kunnen zetten, maar haar eis is door de rechter verworpen. Sinds hun scheiding woont Blackstock alleen in de boerderij waar Clarkson elke maand tienduizenden euro’s voor betaalt.

De Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson heeft een grote juridische tegenslag achter de rug. Clarkson probeert haar ex Brandon Blackstock uit haar boerderij te zetten, maar de rechter oordeelde in zijn voordeel. Een bron vertelde aan het Amerikaanse tijdschrift US Weekly dat Blackstock momenteel niet over genoeg financiële middelen beschikt om zelf een woning te kopen. De rechter oordeelde wel in Blackstock’s voordeel, maar dat vonnis is nog niet officieel ondertekend.

In juni 2020 vroeg de winnares van American Idol de scheiding van Blackstock aan. Het nieuws kwam er nadat het koppel met hun twee kinderen maanden aan een stuk doorbrachten in Montana omwille van de coronapandemie. De quarantaine zette een vergrootglas op hun huwelijksproblemen en de twee zijn na zeven jaar uit elkaar gegaan.

Sinds de split woont Brandon Blackstock op de ranch, wat Clakson zo’n 81.000 dollar per maand aan onderhoud kost. Terwijl eis van Clarkson, om de boerderij in Montana te verkopen, werd afgewezen, beval de rechter Blackstock wel om de kosten te betalen. Als hij de kosten niet kan betalen, kan de zangeres opnieuw een motie indienen om de ranch te verkopen.