Bibberzwemmen proberen? Op deze plekken kan je deelnemen aan een nieuwjaarsduik

Zin in een frisse start voor het nieuwe jaar? Neem een plons tijdens een van deze nieuwjaarsduiken.

(Onder voorbehoud van geldende maatregelen).

Bibberzwemmen bij Kapermolen Hasselt

Op 2 januari duik je in zwembad Kapermolen in Hasselt letterlijk het nieuwe jaar in. De smaak te pakken? Iedere zondagochtend kun je er bibberzwemmen.

Kapermolen, Koning Boudewijnlaan 22, Hasselt. Reserveren is verplicht en kan via www.sporthasselt.be/zwembad

Duiken aan De Steenberg in Kinrooi

Naar gewoonte kun je ook aan De Steenberg in Geistingen een frisse duik nemen om het jaar in te zetten. Graag deelnemen? Wees aanwezig om 12.30 uur.

Dagstrand De Steenberg, Dalerweg 2, Kinrooi.

Ijsberen voor het goede doel in Mol

Reserveer nu voor de nieuwjaarsduik op 2 januari in het Zilvermeer van Mol. Alle vrije bijdragen gaan naar De Warmste Week.

Meer info en reserveren via www.oplaadpnt.com

© rr

Duiken op nieuwjaarsdag in Boom

Bij ‘Zwemclub IJsberen Boom’ kun je op nieuwjaarsdag terecht vanaf 10.30 uur voor een plons in het openluchtzwembad.

Meer info via www.ijsberen-boom.be

De Maas oversteken tijdens Cool Huy

Iedere zaterdag trainen ijsberen samen in het Luikse Hoei om de Maas over te steken tijdens het ijsberenevenement ‘Cool Huy’. Proberen? Train mee door aanwezig te zijn om 15 uur aan het Centre Nautique Hesbaye Condroz in de gemeente Wanze. Op 27 februari vindt ‘Cool Huy’ plaats.

Meer info via www.traverseedelameuse.be

(GT)