Jarige Geert verrast met 12 meter hoge zeecontainer en veel foto’s

De Lummense tuinaannemer Geert Reynders wordt vandaag 50 jaar en dat zal hij niet licht vergeten. “Nadat we gisteren een dag in Brussel hadden gewerkt kon ik mijn ogen niet geloven toen ik thuiskwam. Aan de Schalbroekstraat stonden er vrachtwagens met een kraan, twee gewone containers en een zeecontainer van 12 meter. De grootste container hadden mijn vrienden recht gezet en daar prijken een achttal reuzegrote foto’s op van mij”, aldus Geert Reynders.

Geert Reynders wist dat zijn vrienden al bijna een jaar lang een plan aan het uitbroeden waren. “Toen ik 40 jaar werd hadden ze voor de grap mijn auto voor een prikje te koop gezet. Nu hebben onder andere Yves Maes en Geert Winters letterlijk de grote middelen ingezet. Mijn dochter Britt zat in het complot en had mijn vrienden foto’s bezorgd. Die werden op heel grote doeken afgedrukt en op de zeecontainer bevestigd. Er was gisteren en vandaag al heel wat belangstelling voor die hoge constructie en sommige automobilisten stopten zelfs. Mijn telefoon staat roodgloeiend, maar nu vieren met veel volk kan natuurlijk niet. In de zomer volgt er een groot feest en dan bestaat mijn zaak ook 30 jaar. Ik ben dadelijk nadat ik afzwaaide van het leger als zelfstandige begonnen met een auto en een aanhangwagen. Nu heb ik zes bestelwagens en zeven werkmannen in dienst. De grote constructie laat ik nog een maand staan”, besluit Geert Reynders. ( Koen Luts)