Manchester City-verdediger Mendy beschuldigd van nieuwe verkrachting: nu al zevende (!) aanklacht

De 27-jarige Mendy, wereldkampioen met de Fransen in 2018, wordt nu beschuldigd van zeven verkrachtingen en een aanranding. Deze zevende aanklacht wegens verkrachting werd ingediend door een vrouw die voordien nog niet bij de zaak betrokken was. De aanklacht zou betrekking hebben op gebeurtenissen die in juli van dit jaar hebben plaatsgevonden. De vorige aanklachten tegen hem dateren van oktober 2020 tot augustus 2021.

De Fransman zit sinds eind augustus in hechtenis en verscheen woensdag 40 minuten voor de rechtbank van Chester Crown in het noordwesten van Engeland. Zijn verzoek tot een voorlopige invrijheidsstelling werd al meermaals afgewezen.

Manchester City schorste Mendy in augustus. De linksachter speelt sinds 2017 voor de Citizens, die zo’n zestig miljoen euro voor hem neertelden bij Monaco. Sinds zijn komst speelde Mendy bij het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne 75 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en twaalf assists gaf. Zijn carrière in Engeland werd doorkruist door enkele zware blessures, zoals een scheur in de kruisbanden van zijn linkerknie in 2017. Een jaar later behoorde hij wel tot de Franse selectie die in Rusland de wereldtitel veroverde. Met City won hij drie landstitels.