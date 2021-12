Filippo Ganna gaat voor de Tour en overweegt aanval op werelduurrecord van Victor Campenaerts

Ganna overlegt daarrond met zijn werkgever Ineos-Grenadiers. “Hoewel me links en rechts getipt wordt om die aanval op grote hoogte te doen, zal ik dit advies niet volgen en een eventuele poging op zeeniveau ondernemen. Dat zou me meer voldoening geven”, zei de Italiaan tijdens het jaarlijkse feest van de Italiaanse bond, Il Giro d’Onore.

Ganna begint - net als Remco Evenepoel - einde januari het seizoen in de Ronde van San Juan, waar dus een eerste zware confrontatie volgt tussen de twee tijdritbeesten. Daarna volgt in februari de UAE Tour, de allereerste wedstrijd van de World Tour.

De 25-jarige Ganna rijdt voor de vijfde keer Milaan-Sanremo, maar dat zal dan eerder in functie van zo’n Kwiatkowski of een andere kopman zijn, want de voorbije vier keer reed hij er nooit een dichte prijs. Hij is ook van plan om een derde keer te starten in Parijs-Roubaix, de kasseiklassieker die hij in 2016 vanuit een marathonvlucht won vóór onze landgenoot Jenthe Biermans. Van Ganna wordt altijd al gezegd dat hij het profiel heeft van een potentiële Parijs-Roubaix-winnaar, maar in 2018 en 2019 bakte hij er niet veel van.

De Tour de France daarentegen reed hij nooit eerder. “Ik droom van het geel. Zeker nu de Ronde van Frankrijk begint met een tijdrit in Kopenhagen die bij mijn mogelijkheden past. Dat is een eerste kans om leider te worden. Al weet ik nu al dat het in de Tour elke dag zwaar zal zijn”, vertelde de bebaarde Italiaan aan www.tuttobiciweb.it. (hc)